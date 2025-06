Per il terzo anno l’istituto Meroni di Lissone sale sul podio al premio Gavioli conquistando il premio “miglior regia” con l’opera Sky line. Sempre con il sostegno del Rotary Monza nord Lissone i ragazzi della 5TGC4, supportati dai docenti Maria Rosaria Marra e Marco Colasanto, hanno sbaragliato la concorrenza. Un lavoro frutto delle idee dell’intera classe, sul quale si sono confrontati e hanno lavorato ognuno con un ruolo ben preciso.

LIssone Scuola Meroni 5TGC4 Premio Gavioli

Scuola: Meroni di Lissone abbonato al podio, il progetto e i suoi protagonisti

A partire da Jacopo Castiglioni, che ha presentato un soggetto in grado di mettere tutti d’accordo, a Emanuele Lanza, che ha curato la regia, a Ambra Giussani, per la sceneggiatura, Daniel Porro location manager, Damil Bettolini che si è scoperto attore senza dimenticare tutti gli altri studenti che, con molta professionalità hanno lavorato permettendo che l’idea prendesse vita.

«Con i ragazzi del Meroni ormai si è instaurato un bellissimo rapporto e ci riempiono di soddisfazioni ogni anno – commenta Alberto Bertolini, presidente del club lissonese – C’è una forte sinergia con questo istituto, non solo legata al premio Gavioli, tanto che con il club Rotary Monza e Brianza abbiamo segnalato alcuni studenti per le borse di studio e stiamo collaborando per un progetto speciale legato alla biblioteca di Lissone. Sono bravi ragazzi, hanno ottimi professori, una dirigente e un vicepreside molto attenti. Per noi c’è la consapevolezza di poter fare qualcosa di positivo per la loro crescita».

LIssone Scuola Meroni Premio Gavioli

Scuola: Meroni di Lissone abbonato al podio, il tema era “la magia della vita”

Il tema di questa edizione era “la magia della vita” per questo il protagonista, stanco della vita frenetica di Milano, dopo un attacco di panico fugge in montagna, nel luogo natale del padre, quel paesino in cui è cresciuto e ritrova il senso della vita e la pace. «I ragazzi hanno lavorato tanto e bene per questo progetto – conclude la docente Marra – organizzandosi in gruppi, ognuno con la propria specificità. Il segreto è la continuità del processo, tutto deve essere organizzato in successione e loro lo hanno capito molto bene, visto il risultato finale». In questi mesi hanno avuto la possibilità di seguire cinque masterclass di Naba che li hanno aiutati e arricchiti molto.

Scuola: il video del Meroni di Lissone al Premio Gavioli