Scuola materna Rodari di Seveso, per il Pd fondi Pnrr quasi perduti

La scuola materna di via Rodari di Seveso è al centro della discussione politica ormai da anni. L’amministrazione ha in progetto di abbatterla e ricostruirla attraverso un ingente finanziamento del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza). L’opposizione vigila, segnalando da tempo il rischio che le scadenze imposte non vengano rispettate e dunque i fondi vengano persi. Nel frattempo è stato studiato un piano per trasferire bambine e bambini in uno spazio in affitto, per toglierli dai locali ormai diventati inutilizzabili sul lungo periodo.

L’asilo Rodari di Seveso

Fondi Pnrr per l’asilo quasi perduti, il Pd: “Nota del Ministero non lascia dubbi”

Secondo il Partito Democratico, però, il peggiore degli scenari si sta verificando. «Dall’inizio della legislatura abbiamo più volte posto l’attenzione sul progetto e sull’inerente contributo da 3,5 milioni di euro al comune di Seveso», attaccano i consiglieri Gianluigi Malerba e Anita Argiuolo.

«Perché il rischio è sempre stato quello di perderli quei fondi, per mancato rispetto delle procedure e dei tempi nella realizzazione. Come volevasi dimostrare i soldi del Pnrr infine l’amministrazione comunale li perderà. L’ultima nota a riguardo, direttamente del Ministero degli Interni, non lascia dubbi. Lo diciamo con dispiacere e rammarico, ma è altrettanto giusto che i cittadini di Seveso sappiano e che sappiano a chi spetta la responsabilità di questo danno dovuto a insipienza, inadempienza e incapacità di una sindaca e della sua maggioranza composta da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e dalla civica di Riva e Zuliani. Siamo l’unico comune in Lombardia che non ha saputo portare avanti un progetto e quindi ha perso un contributo milionario per il rifacimento di una scuola. Ennesimo disastro e fallimento della maggioranza. Ma sappiamo già cosa dichiarerà Borroni: “La colpa è dei tecnici comunali”».

Fondi Pnrr per l’asilo quasi perduti, il sindaco: “In Comune nessuna comunicazione”

Per la sindaca però, non è ancora andato tutto perso. «In comune», spiega, «non è arrivata nessuna comunicazione ufficiale che dica che abbiamo perso il finanziamento del Pnrr. Abbiamo già spiegato che i bambini saranno trasferiti nei nuovi spazi e che, pur sapendo che la strada è in salita, noi procederemo, in qualsiasi modo, e avanzeremo verso la realizzazione dei lavori. La cosa più importante è il servizio, che è garantito e che non vogliamo perdere in alcun modo. La nota dice semplicemente che ci sono dei paletti da rispettare. Noi stiamo ancora lavorando e comunque siamo pronti a vagliare altre alternative pur di completare l’intervento perché, come detto, l’obiettivo principale è e rimane portare a termine l’opera di recupero».