Il ministro dell’istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, sarà presente a Monza lunedì 7 aprile. L’appuntamento è per mezzogiorno al teatro Villoresi dove incontrerà gli studenti delle scuole superiori della città. Un’iniziativa promossa dalle parrocchie e dagli oratori del decanato. Sul palco insieme al ministro Valditara anche Juliàn Carròn, teologo e insegnante, e Valentina Soncini, dirigente scolastica dell’istituto Enzo Ferrari e segretaria del consiglio pastorale decanale.

Scuola: il ministro Valditara a Monza per dialogare con gli studenti delle superiori, al centro la sfida educativa

Un dialogo che vedrà protagonisti proprio gli studenti, con i loro dubbi e domande per parlare di quale sia la scuola ideale oggi, quale quella in cui vivono i giovani studenti e quali le idee per cambiarla a misura di ragazzi.

«Sapevamo della presenza del ministro Valditara a Monza in quella giornata e così abbiamo cercato di organizzare un momento di confronto e dialogo proprio con gli studenti della città – spiega l’arciprete, monsignor Marino Mosconi -. Sono stati messi in contatto diversi istituti superiori di Monza per organizzare insieme un lavoro preparatorio coordinato da don Simone Riva, della parrocchia di Sant’Ambrogio (e docente all’istituto Mosè Bianchi, ndr). Il tema sarà quello dell’educare e la sfida educativa, e per i ragazzi sarà l’occasione di mettersi in dialogo con personalità del mondo della scuola, a partire proprio dal ministro».

Saranno gli stessi alunni presenti al teatro Villoresi che stimoleranno le riflessioni dei relatori con le loro domande. «È un momento di confronto particolarmente importante per una città come Monza dove c’è una così alta densità di scuole». All’incontro sarà presente anche il sindaco di Monza, nella doppia veste di amministratore della città e di insegnante di scuola superiore.