Monza: il ministro Valditara all’ex Cgs per inaugurare il liceo musicale

Il ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara sarà a Monza per inaugurare la nuova sede del liceo musicale Zucchi. Lunedì 6 novembre la nuova sede realizzata su misura per il musicale cittadino accoglierà non solo gli studenti come ormai accade dall’inizio dell’anno scolastico, ma anche le autorità, dal presidente della provincia Luca Santambrogio all’amministrazione monzese oltre che la dirigente stessa del liceo Rosalia Natalizi Baldi.

Monza: la nuova sede all’ex Cgs in via Marsala

La scuola, che si trova in via Marsala, dove in passato aveva sede l’ex Cgs sarà ufficialmente presentata. Oltre 2.600 metri quadri su più livelli: a piano terra gli spazi destinati agli uffici amministrativi e all’auditorium, mentre sui tre piani superiori gli spazi destinati all’insegnamento e ai laboratori che accolgono le cinque sezioni del corso musicale, oltre un centinaio di alunni.

Monza: aule per classe, spazi individuali e auditorium

Una scuola studiata e pensata per questo percorso di studi visto che oltre ad essere dotata di aule per le classi ha anche spazi per le lezioni individuali di strumento. Senza dimenticare l’auditorium che potrà essere usato anche per eventi esterni visto il duplice ingresso, uno interno per gli studenti, uno esterno e separato dal corpo scolastico.