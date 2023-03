Scuola e lavoro: un corso dell’Its Rizzoli di Milano in visita alla Digital Flex di Monza

Lezione sul campo per 14 studenti del corso IFTS Packaging Industriale dell’ITS Angelo Rizzoli di Milano che mercoledì hanno visitato i reparti di produzione e grafica di Digital Flex a Monza.

Sono stati accolti dalla presentazione dell’azienda e dalla testimonianza di Matteo Alparone, che dopo una formazione da grafico e alcune esperienze in altri ambiti, si è riavvicinato al mondo della grafica proprio con un corso dell’ITS Angelo Rizzoli: di qui l’occasione di uno stage curriculare di 6 mesi in Digital Flex che poi è sfociato nell’assunzione come Operatore Grafico di pre-stampa.

Scuola e lavoro: l’importanza della formazione

Il team di Digital Flex

La classe è stata guidata in un tour in cui il team di Digital Flex ha spiegato il processo produttivo, grafico, di depurazione e di distillazione dei solventi, necessari per effettuare lavorazioni a basso impatto ambientale e produrre energia pulita.

A proposito dell’importanza della formazione, Andrea Vergnano, senior executive vice president di Digital Flex, ha dichiarato: «In azienda crediamo molto nella formazione e nei giovani desiderosi di imparare ed è per questo motivo che tra pochi mesi inizieremo un percorso di stage con un altro studente. Realizziamo da tempo queste iniziative per coinvolgere ancora più da vicino gli studenti, promuovendo anche percorsi di stage all’interno della nostra Azienda con l’obiettivo di insegnare le competenze tecniche necessarie per lo svolgimento del nostro lavoro».

Scuola e lavoro: visione pratica della teoria studiata in classe

Visita ai Reparti di produzione di Digital Flex

Un’occasione di approcciare il mondo del lavoro secondo Stefano d’Andrea, docente dei corsi di grafica indirizzati alla stampa del packaging con specializzazione nel processo flessografico all’ITS Angelo Rizzoli: «Siamo qui oggi per offrire ai ragazzi una visione pratica della teoria studiata in classe. Queste giornate sono importanti per toccare con mano la realtà dell’ambiente produttivo che spesso risulta distante dalle prospettive che si possono immaginare durante il percorso scolastico. Infatti, incontrare dei professionisti come quelli del team di Digital Flex, è stata l’occasione di un bel confronto per offrire agli studenti una visione del mercato che a scuola risulta più difficile da trasmettere».