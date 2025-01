Scontro tra tre auto a Carate, due feriti portati in ospedale

Incidente stradale con un 39enne e un 48enne feriti nella tarda mattinata di sabato 25 gennaio a Carate Brianza, in via Marengo. Il sinistro ha visto coinvolte tre auto che sono entrate in collisione per cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Seregno. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco del Comando di Monza e Brianza con due autopompe, da Seregno e Carate Brianza oltre che due ambulanze e una automedica inviate dal 118.

Due i feriti trasportati in codice giallo e verde dal personale AREU negli ospedali di Monza e Desio. Inevitabili le ripercussioni sul traffico della zona.