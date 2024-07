Scompare nel fiume Adda a Medolago, soccorsi anche da Monza e Brianza

Uomini e mezzi anche dal comando di Monza e Brianza nel Comune di Medolago, in provincia di Bergamo, per la scomparsa di un ragazzo nel fiume Adda. L’allarme è scattato poco prima delle 15.30 di domenica 21 luglio. I vigili del fuoco sono intervenuti con diverse squadre: gli Specialisti fluviali del Comando vigili del fuoco di Bergamo, dotati di moto d’acqua e gommone da rafting, stanno effettuando ricerche approfondite lungo il corso d’acqua; i sommozzatori del Comando di Milano, elitrasportati con elicottero dal Reparto Volo di Malpensa, sono impegnati nelle operazioni di ricerca subacquea; i sommozzatori del Comando VVF di Vicenza e i Sommozzatori Volontari di Treviglio sono sul posto per fornire supporto e assistenza nelle operazioni di ricerca e soccorso.

Vigili del fuoco Monza a Medolago