Sciopero venerdì 10 gennaio 2025: a rischio autobus, metro e servizi scolastici

Sciopero nazionale di 4 ore del trasporto locale e dei servizi scolastici venerdì 10 gennaio, è il primo 2025.

Sciopero venerdì 10 gennaio 2025: autobus Net e servizio Atm

Quello dei trasporti è stato indetto dal sindacato Confail Faisa.

Per gli autobus Net a Monza l’agitazione del personale viaggiante e di esercizio sarà possibile dalle 9 alle 11.50 e per il Servizio Extra Urbano di Trezzo, l’agitazione del personale viaggiante e di esercizio sarà possibile dalle 8.45 alle 12.45.

A Milano non è garantito il servizio della linee Atm tra le 8.45 e le 12.45.

Lo sciopero è stato indetto per le “forti preoccupazioni legate all’allontanamento dalla professione di conducente di linea e la disaffezione al “mondo” dei trasporti, per le ripercussioni significative sul piano della stabilità economica futura delle aziende del T.P.L., per i C.C.N.L. di categoria sempre più svantaggiosi per le Maestranze e per la sicurezza sul lavoro.”

Sciopero venerdì 10 gennaio 2025: la scuola

Uno sciopero potrà interessare anche la scuola con una astensione del lavoro per tutta la giornata del personale docente e ATA e tutto il personale educativo scuole comunali di ogni ordine e grado. È stato indetto dalla Confederazione Sindacati Lavoratori Europei.