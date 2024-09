Sciopero del trasporto pubblico locale lunedì 9 settembre

Diverse sigle del trasporto pubblico locale hanno proclamato uno sciopero nazionale per lunedì 9 settembre, di otto ore. Sono Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna.

Il Comune di Monza segnala che per i servizi Net sono previsti disagi nelle linee urbane dalle 14.50 al termine del servizio, per le extraurbane dalle 18.

Per le linee di Autoguidovie saranno garantite le corse in partenza dai capolinea da inizio servizio alle 8.30, dalle 12.31 alle 18, dalle 22.01 a fine servizio. Potrebbero non essere garantite tutte le corse in partenza nelle fasce orarie dalle 8.31 alle 12.30 e dalle 18.01 alle 22.

Interessato anche il personale Atm.