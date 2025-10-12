Sciopero aziendale il 17 ottobre: possibili disagi per chi viaggia con Net

Possibil disagi venerdì 17 ottobre per chi viaggia con Net a causa di uno sciopero aziendale di ventiquattrore.

A Monza l’agitazione del personale viaggiante e di esercizio sarà possibile dalle 9 alle 11.50 e dalle 14.50 al termine del servizio;a Trezzo l’agitazione del personale viaggiante e di esercizio sarà possibile dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio.

Sciopero aziendale il 17 ottobre: le motivazioni

Lo sciopero è stato indetto per questioni che riguardano le condizioni di lavoro e degli orari di lavoro, l’urgenza di rinnovo del parco macchine (“Solo nove bus recenti su 44”, dice una nota), la manutenzione e una redistribuzione “di bus efficienti da altri depositi anche Atm“, la riapertura al sabato dell’officina di Monza.

Poi richiesta la ““blindatura” del posto guida per la sicurezza dei conducenti in prevenzione delle aggressioni” e la “predisposizione di “locale di ristoro/conforto” (es. chiosco) per i conducenti in via Manzoni in Monza punto nevralgico e di concentramento di cambi in linea”. Chiesta anche la revisione delle percorrenze di tutte le linee.