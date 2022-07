Scarica rifiuti a Fornaci: donna inquadrata e multata

Scarica rifiuti a Fornaci, beccata dalle telecamere. È successo nella mattinata di sabato 2 luglio. Una donna residente a Briosco è stata immortalata dall’impianto di videosorveglianza comunale e da alcune telecamere di aziende private mentre era impegnata a scaricare dei sacchi di rifiuti dalla sua autovettura nella zona industriale della frazione, lungo via XI Febbraio.

Scarica rifiuti a Fornaci: la responsabile convocata in municipio

L’abbandono abusivo però questa volta non è passato inosservato, le indagini degli agenti della polizia locale di Briosco guidati dal comandante Emanuele Deidda hanno permesso di rintracciare la colpevole che questa settimana è stata convocata presso il municipio di via Roma e multata. Aver abbandonato sulla strada i rifiuti prodotti con le sue pulizie casalinghe le è costata una sanzione di 50 euro così come previsto dal Regolamento comunale in materia di igiene urbana.

Scarica rifiuti a Fornaci: il nuovo impianto di videosorveglianza voluto anche con un sondaggio

Il nuovo impianto di videosorveglianza era stato fortemente voluto dall’amministrazione Verbicaro che all’inizio dell’anno aveva anche coinvolto i cittadini in un sondaggio perché esprimessero un’opinione sull’argomento. Avevano partecipato al test 200 persone e l’88 per cento dei votanti si era dichiarato favorevole al progetto.

All’epoca le telecamere attive in paese erano una dozzina, a progetto concluso gli occhi elettronici in funzione su Briosco e frazioni saliranno a quota ventiquattro con una spesa prevista per il montaggio del sistema di circa 150mila euro.

Scarica rifiuti a Fornaci: «Abbandoni così sono un costo per tutti»

«Abbandoni come quello dello scorso sabato sono un costo per tutta la comunità – ha sottolineato in settimana il comandante della polizia locale Emanuele Deidda – Il Comune dovrà farsi carico di ripulire l’area, è una spesa che poi viene pagata da tutti».

Scarica rifiuti a Fornaci: la piattaforma ecologica è distante poche centinaia di metri

Un gesto incivile e da un lato anche senza spiegazione dal momento che a Fornaci, a poche centinaia di metri dal luogo dello scarico, ha sede la piattaforma ecologica di via Daneda, per il periodo estivo da aprile a settembre le utenze domestiche possono accedere alla discarica, utilizzando la tessera sanitaria, nelle giornate di lunedì (13.30-18), martedì (8.30-12.30 e 13.30-18), mercoledì (13.30-18), giovedì (8.30-12.30 e 13.30-18) e anche il sabato (8-12.30 e 14-18). Inoltre gli sfalci verdi possono essere conferiti anche presso la piazzola comunale di via Verdi a Veduggio con Colzano (in prossimità del cimitero) che è aperta per le utenze domestiche e non il mercoledì (8-12), il venerdì (8-12) e il sabato tutto il giorno (8-12 e 14-18).