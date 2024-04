Sbarca a Villasanta Radioimmaginaria con la sua speaker Anita

Da tre anni Anita, studentessa villasantese iscritta al terzo anno della scuola media Fermi, è la voce locale di Radioimmaginaria. L’emittente bolognese, nata nel 2012, da oltre dieci anni dà voce agli adolescenti italiani, offrendo loro la possibilità di parlare in prima persona di ciò che li riguarda e interessa, usando la web radio.

E proprio grazie ad Anita, al suo impegno e alla sua passione, il team di Radioimmaginaria arriverà a Villasanta per la prima volta. L’appuntamento è per lunedì 8 aprile. Al mattino la direttrice della radio, Ludovica Azzali, insieme ad alcuni collaboratori e (ovviamente) con Anita incontrerà tutti gli studenti della scuola Fermi, per presentare un podcast dedicato a Guglielmo Marconi, in occasione dei 150 dalla sua nascita e dei 100 anni della radio.

Sbarca a Villasanta Radioimmaginaria a scuola

Lo staff di Radioimmaginaria sarà presente fuori dalla scuola già alle 6.55 del mattino, per condurre in diretta da Villasanta la trasmissione tv “Ti accompagno a scuola”. Poi dopo il suono della campana l’incontro sarà con tutti gli studenti. Nel pomeriggio è previsto poi un laboratorio pratico per ragazzi dagli 11 ai 17 anni. L’appuntamento è alla libreria Pagina 59, dalle 17.30. Ai ragazzi che parteciperanno verrà spiegato come funzione una radio, come si confeziona un programma e qual è il lavoro di regia.

«Anita con impegno da tre anni trasmette dalla sua stanza a Villasanta – racconta Ludovica Azzali – ma le piacerebbe allargare il gruppo degli speaker. Ci auguriamo che questa giornata trascorsa insieme possa incuriosire altri ragazzi e invogliarli a partecipare al progetto».

Martedì 9 aprile Radioimmaginaria resterà in Brianza, questa volta alla scuola media Vescovi di Carate Brianza. «Anche da qui trasmetteremo la trasmissione “Ti accompagno a scuola”, tra l’altro nel giorno in cui i ragazzi di terza dovranno sostenere le prove Invalsi».