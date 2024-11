Salute: screening epatite C, domenica test rapidi in piazza a Monza

Un weekend per la prevenzione dall’epatite C nelle piazze di Monza e della Lombardia. Sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre nelle piazze arriva il camper attrezzato della Regione per lo screening con test rapido che si esegue su una semplice goccia di sangue. Il risultato è immediato e in caso di positività gli operatori potranno fornire le indicazioni necessarie.

Salute: screening epatite C, dove e a chi è rivolto

L’appuntamento a Monza è per domenica 1 dicembre in piazza Trento Trieste dalle 10 alle 16. È promosso da Ats Brianza, in collaborazione con Asst Lecco, Asst Brianza e Areu.

L’iniziativa di Regione Lombardia si chiama ‘Ci metti più a dirlo che a farlo!‘ ed è rivolta ai cittadini nati tra il 1969 e il 1989 (35-55 anni) per sensibilizzare sull’importanza della diagnosi precoce “per contrastare una patologia spesso silente, ma che rappresenta una delle principali cause di cirrosi e tumore al fegato”.

Salute: screening epatite C, camper sul territorio a Lecco e Carugate

Sabato 30 novembre invece test a Lecco dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 15 al mercato “La Piccola” in via Amendola. Domenica 1 dicembre camper anche a Carugate al Centro commerciale “Carosello” dalle 9 alle 18.

Salute: screening epatite C, che cos’è

L’Epatite C cronica da Hcv è un’infezione che colpisce tra l’1% e l’1,5% della popolazione italiana, con circa 150.000 casi stimati in Lombardia, molti dei quali ancora non diagnosticati. Grazie ai progressi della medicina, oggi è possibile guarire dall’HCV con trattamenti di 8-12 settimane, efficaci in oltre il 95% dei casi.