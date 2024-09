Salute: punto prelievi Synlab anche a Cederna (con open day) e a Vimercate

Un nuovo punto prelievi Synlab a Monza e uno in arrivo a Vimercate. Nel capoluogo è stato inaugurato mercoledì mattina in via Cederna 38 alla presenza, tra gli altri del direttore generale di Ats Brianza Michele Brait e dell’assessore comunale al Welfare Egidio Riva. Con questa nuova apertura, il numero di centri Synlab in città sale a quattro.

Salute: punto prelievi Synlab a Cederna, il quarto a Monza

«L’apertura di questo nuovo punto – spiega Emanuele Fresa, regional director Synlab Lombardia – rafforza il nostro impegno verso la comunità di Monza, offrendo servizi diagnostici sempre più accessibili. La prevenzione è un pilastro fondamentale della nostra missione, e con iniziative mirate vogliamo sensibilizzare e supportare i cittadini nella gestione della loro salute».

E c’è la possibilità di partecipare a un open day dedicato alla prevenzione della sindrome metabolica: a partire da lunedì 9 settembre prenotazioni per uno screening gratuito per identificare e prevenire questa condizione clinica, definita “il nemico silenzioso del XXI secolo”. Questa patologia è caratterizzata dalla presenza contemporanea di diversi fattori di rischio come obesità, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, ipertrigliceridemia e diabete. Verranno eseguite analisi ematochimiche (come glicemia, colesterolo totale, trigliceridi), la misurazione della pressione arteriosa, la rilevazione della frequenza cardiaca e della saturazione.

Ai pazienti con un indice di rischio elevato verrà suggerito un consulto medico gratuito presso il Polidiagnostico Synlab Cam di viale Elvezia. Per partecipare all’open day è necessario collegarsi al sito Synlab dal 9 settembre e prenotare online alla voce “Open Day Cederna”, fino a esaurimento posti.

Salute: punto prelievi Synlab, a Vimercate in via Mazzini

Da lunedì 9 settembre apre anche il punto prelievi a Vimercate in via Mazzini, 2. Qui sarà possibile effettuare prelievi, prenotabili attraverso l’app o il portale, dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9.30. Salgono a 17 i Punti Prelievo e corner Synlab a Monza e Provincia convenzionati con il Sistema Sanitario Regionale (SSR Regione Lombardia) e con altri enti privati.