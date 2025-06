Salute, la Cisl si prende cura dei caregiver: Sportelli sociali e un sito dedicato

Gestire una persona malata o anziana può essere complicato. Lo sanno bene le famiglie, sempre più numerose a causa dell’invecchiamento demografico in Italia, che danno assistenza ai propri cari. Per questo la FNP Pensionati Cisl Monza Brianza Lecco ha deciso di dare vita a vari Sportelli sociali, 14 in tutto (10 in provincia di Monza e Brianza e 4 in provincia di Lecco), per ascoltare e aiutare nel loro percorso, sanitario e non, tutti i “caregiver”, vale a dire coloro che si prendono cura di un parente: Ats Brianza ha stimato che siano più del 10% della popolazione sul territorio.

Salute, la Cisl si prende cura dei caregiver: evento con 25 operatori degli Sportelli sociali

Proprio per loro, il 4 giugno, si è svolto un evento dal titolo “Assistere in famiglia – il portale che si prende cura del caregiver” al quale hanno preso parte anche 25 operatori impiegati negli Sportelli. Si è trattato della presentazione, a cura delle dottoresse Stefania Bolis e Cristina Cunis, di un sito web dedicato che racchiude e spiega tutti i servizi offerti da comuni, enti sanitari, sociosanitari e del Terzo settore alle famiglie gravate da membri a carico. Il sito è stato realizzato solo di recente da ATS Brianza, grazie anche al contributo di Asst/ Irccs del territorio (Asst Brianza, Asst Lecco, Irccs San Gerardo) e degli Ambiti territoriali. Uno strumento ancora poco conosciuto che gli operatori degli Sportelli Sociali potranno spiegare alle famiglie, agevolandone la consultazione.

Salute, la Cisl si prende cura dei caregiver: la misura B1 che fornisce sostegno col Fondo per la non autosufficienza

La dottoressa Faustina Lobuono, dirigente di Ats Brianza, ha presentato anche la misura B1, norma che fornisce aiuti economici mensili, sovvenzionati dal Fondo per la Non Autosufficienza (FNA), alle famiglie di persone con invalidità importanti o situazioni specifiche (disabilità di comportamento dello spettro autistico o demenza gravi, stati vegetativi, ecc..) con indennità di accompagnamento e un ISEE sotto i 50.000 euro, 65.000 se minorenni. La quota fornita può variare a seconda di chi offre supporto, se un caregiver o un parente assunto secondo norma, e include anche un buono per acquistare servizi di sostegno sociosanitario.

L’obiettivo della Cisl è di far approvare una legge nazionale per riconoscere l’importanza sia sociale che economica dei caregiver derivata dalla loro attività, aumentando l’efficacia della legge regionale L.R. 23/2022.

(* ha collaborato Alice Nidasio)