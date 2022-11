Rubati i manichini per la disostruzione, l’appello di Salvagente Monza

Sul furgone c’erano tredici manichini, i ladri se ne sono portati via nove e hanno lasciato l’associazione monzese Salvagente in un grosso guaio. È successo a Roma nella notte tra il 12 e 13 novembre: il furgone parcheggiato in centro è stato scassinato e dall’interno sono stati portati via i manichini utilizzati per le dimostrazioni di disostruzione pediatrica usati durante gli eventi di formazione. Un danno da 8mila euro.

L’appello di Salvagente Monza: è successo a Roma, associazione in viaggio per un evento a teatro

“Di solito aiutiamo chi è in difficoltà, ma questa volta siamo noi ad aver bisogno – fa sapere l’associazione animata da Mirko Damasco – Il 12 novembre 2022 siamo partiti da Monza, destinazione Roma per la tappa teatrale del nostro Tour La Disostruzione come non l’avete mai vista. Siamo partiti con un’enorme gioia nel petto perché da lì a poche ore avremmo formato e fatto emozionare ben 500 persone. Persone che in una domenica mattina di novembre hanno scelto di formarsi e di imparare a proteggere i loro bimbi da un’emergenza. Abbiamo portato con noi 13 manichini perché le persone da formare erano tante, tantissime. È successo che nella notte il nostro furgone, chiuso e parcheggiato in centro a Roma, è stato scassinato. Insieme ai manichini è stato prelevato tanto altro materiale (poster, brochure, volantini) che stampiamo a spese nostre e con fatica e che avremmo distribuito durante la giornata a teatro. Sicuramente chi ha preso i manichini non se ne farà nulla, mentre per noi sono materiale preziosissimo”.

L’appello di Salvagente Monza: raccolta fondi online

L’associazione ha lanciato una raccolta fondi online che ha già quasi raggiunto la soglia del valore del materiale rubato. E che continua sul sito ufficiale.