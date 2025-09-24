Ritrovata senza vita la donna scomparsa nel Villoresi a Limbiate

È stata ritrovata senza vita la donna scomparsa nel tardo pomeriggio del 23 settembre, nelle acque del canale Villoresi al confine tra Paderno Dugnano, località Palazzolo e Limbiate. La conferma nella tarda serata di martedì da parte dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu). Aveva 78 anni.

Scomparsa nel Villoresi a Limbiate, l’allarme di un passante intorno alle 19 di martedì

L’allarme era partito poco prima delle 19 del 23 settembre, quando un passante lungo il percorso ciclabile che interseca la Comasina all’altezza di Castelletto aveva chiamato il 118 sostenendo di avere visto un corpo immergersi nelle acque. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco supportati dalla Polizia locale che hanno immediatamente iniziato a perlustrare la zona, gli argini del canale e i sifoni a valle del ponte della Comasina con il supporto di gommoni e illuminazione artificiale.

Infatti è già capitato in passato che i corpi di soggetti scivolati nelle acque del Villoresi rimanessero incastrati nelle strettoie sottopassanti i ponti. Nei pressi del corso d’acqua è stata rinvenuta una bicicletta che potrebbe essere riconducibile alla persona scomparsa. Poi i soccorritori hanno ritrovato il corpo che è stato ripescato. Non è la prima volta che si verificano tragici fatti del genere, le cause del decesso sono in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine. Non si esclude il gesto volontario.