Allarme per una persona in acqua, ricerche nel Villoresi tra Paderno e Limbiate

Apprensione per una donna scomparsa nel tardo pomeriggio del 23 settembre, ricerche nelle acque del canale Villoresi al confine tra Paderno Dugnano, località Palazzolo, e Limbiate. L’allarme è partito attorno alle 18 di martedì, quando un passante lungo il percorso ciclabile che interseca la comasina all’altezza di Castelletto ha chiamato il 118 sostenendo di avere visto un corpo immergersi nelle acque.

Villoresi Limbiate ricerche persona scomparsa

Allarme per una persona in acqua, impegnati vigili del fuoco e polizia locale

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco supportati dalla polizia locale che hanno immediatamente iniziato a perlustrare la zona, gli argini e i sifoni del canale a valle della Comasina con il supporto di gommoni e illuminazione artificiale. Infatti è già capitato in passato che i corpi di soggetti scivolati nelle acque del Villoresi rimanessero incastrati nelle strettoie sottopassanti i ponti.

Nei pressi del corso d’acqua è stata rinvenuta una bicicletta che potrebbe essere riconducibile alla persona scomparsa. Le ricerche sono proseguite in direzione di Palazzolo, con forti rallentamenti lungo la Comasina con le forze dell’ordine impegnate a disciplinare i flussi di traffico sul ponte del canale. Ulteriori aggiornamenti dovrebbero arrivare nella notte e nella mattina di mercoledì 24 settembre quando le luci del giorno potrebbero agevolare le ricerche.