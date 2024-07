Rischio idrogeologico: 600mila euro per Carnate, Cavenago e Lentate sul Seveso

Sono tre gli interventi previsti per la provincia di Monza e Brianza nel nuovo programma per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio, approvato dalla giunta regionale. Stanziati 599mila euro in un piano da oltre 15,6 milioni di euro, per un totale di 42 interventi in dieci province della Lombardia.

Rischio idrogeologico: i progetti per Carnate, Cavenago e Lentate sul Seveso

A Carnate vanno 14.000 euro per la manutenzione straordinaria delle difese spondali dei reticoli idrici maggiore e minore; a Cavenago vanno 270.000 euro per la manutenzione straordinaria dell’alveo del torrente Pissanegra; a Lentate sul Seveso vanno 315.000 euro per la manutenzione straordinaria della difesa spondale del fiume Seveso.

Rischio idrogeologico: «Segnale di vicinanza ai Comuni e ai cittadini»

«Con questo piano – ha dichiarato Gianluca Comazzi, assessore regionale al Territorio e Sistemi verdi – abbiamo voluto dare un forte segnale di vicinanza ai tanti comuni e cittadini che da tempo vivevano situazioni di disagio. Questi fondi andranno a finanziare opere di messa in sicurezza delle zone oggetto di frane o esondazioni e sistemazione delle sponde e degli argini fluviali, per citare alcune delle fattispecie più frequenti. La difesa del suolo è un obiettivo strategico per Regione Lombardia: basti pensare che negli ultimi cinque anni le risorse investite in questo ambito ammontano a circa 1 miliardo di euro».