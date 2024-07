Rilascio passaporti, a Monza servizio potenziato e i tempi si riducono (e ci sono 1.400 documenti da ritirare)

Rilascio dei passaporti: anche grazie alla introduzione da parte del Ministero dell’Interno della “Agenda prioritaria”, dalla Questura di Monza e Brianza comunicano che c’è stato “un lieve rientro del momento emergenziale”. Attraverso la “prioritaria” alternativa alla tradizionale Agenda ordinaria: “l’utenza ha sicuramente trovato una valvola di sfogo, normalizzando pian piano l’afflusso presso gli sportelli” dicono dagli uffici di via Montevecchia. I tempi di consegna sono ormai ridotti a una settimana e, di riflesso, in questura ci sono in giacenza oltre 1.400 passaporti richiesti e pronti da ritirare (dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 13 e dal lunedì al giovedì dalle 15 alle 17).

Passaporti, agenda prioritaria e rinforzo dell’organico per ridurre i tempi di rilascio

Il questore Salvatore Barilaro, nell’ottica di migliorare l’efficienza delle procedure sul rilascio ha inoltre introdotto un rinforzo dell’organico nello specifico settore e, per i mesi di luglio e agosto, un ampliamento dell’orario di apertura degli sportelli: il martedì e il giovedì, saranno attivi dalle 8.30 alle 19 su appuntamento tramite agenda on-line. Incrementati anche i posti disponibili per ridurre ulteriormente i tempi di attesa dell’utenza.