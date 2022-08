Riciclo, progetto Conai con le scuole primarie: la Fortis di Brugherio vince l’edizione 2022

Vince l’edizione 2022, nella sezione dedicata alle classi prime e seconde, la Fortis di Brugherio. Medaglia d’argento per una scuola lucana, la Savoia Di Lucania in provincia di Potenza. Medaglia di bronzo nel lodigiano, alla Maria Moretti di Crespiatica. Importante risultato per la scuola di Brugherio, nel progetto formativo che Conai dedica a tutte scuole primarie italiane, nella sezione dedicata alle classi prime e seconde. Inserito nella rete di “Rigenerazione Scuola” messa in atto dal Ministero dell’istruzione e realizzato in partnership con il Corriere della Sera, Riciclo di classe è arrivato quest’anno al traguardo della sesta edizione.

Riciclo di Conai, la vittoria della scuola Fortis di Brugherio

Un concorso educativo che è partito ancora una volta dalla visione dello spettacolo teatrale Dipende da noi, atto unico in bilico tra fantasy e commedia in cui due teenager incontrano (letteralmente) i sette materiali di imballaggio: un viaggio nel mondo della loro infanzia permetterà loro di scoprire come acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, bioplastica e vetro possano essere riciclati, aiutando così a tutelare il pianeta. Proprio ispirandosi a Dipende da noi, i bambini della 2A della Fortis hanno raccontato la storia di alcune tipologie di rifiuti di imballaggio, smaltiti in modo scorretto: hanno realizzato un video-animazione intitolato Tutti insieme erroneamente, in cui i rifiuti, doppiati dai bambini stessi, raccontano la loro storia e le potenzialità che avrebbero avuto se fossero stati differenziati correttamente per poter essere avviati a riciclo.