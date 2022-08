Riaperto a Seregno il parcheggio pubblico di largo degli alpini

Riapertura parziale venerdì 5 agosto, almeno fino alla fine del mese in corso, per il parcheggio pubblico di largo degli alpini a Seregno, off limits ormai dalla metà di giugno, quando sono cominciati i lavori per la sistemazione dell’attiguo giardino pubblico, chiuso da tempo per motivi di sicurezza. Dopo la ridefinizione degli spazi carrabili ed il completamento della segnaletica orizzontale e verticale, gli stalli nell’area saranno ora utilizzabili a titolo gratuito dagli automobilisti per qualche settimana, prima che sul posto venga ricollocato e riattivato il parcometro. La novità, per quanto provvisoria, era molto attesa dalle attività commerciali che gravitano sulla via Stefano da Seregno, costrette loro malgrado, appunto da quando le maestranze dell’azienda Minetti Giuseppe di Lentate sul Seveso hanno avviato la già citata riqualificazione, a fare i conti con la mancanza di un buon numero di posteggi, con tutte le difficoltà del caso.

Aree verde: il programma degli interventi

Una volta sistemato il giardino pubblico di largo degli alpini, tra l’altro con la creazione di un passaggio pedonale che dal centro condurrà alla piazza Linate-8 ottobre 2001, sede del mercato del sabato, l’attenzione dell’appaltatore si sposterà sul parco 25 aprile di piazza Roma, sul giardino pubblico di viale dei giardini e su quello della biblioteca intitolata ad Ettore Pozzoli. La spesa complessiva prevista a carico delle casse comunali è di 821mila 304 euro, Iva compresa.