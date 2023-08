Renate, lo stradino comunale Enrico Schiavo diventa pizzaiolo a Monza

Dopo aver girato il mondo, dall’Inghilterra agli Stati Uniti, lavorando come cuoco, è tornato in Italia dove ha momentaneamente abbandonato la passione per i fornelli per lavorare prima come operaio e poi come stradino comunale a Renate. Ma il richiamo della cucina era troppo forte per essere ignorato. Così si è lanciato nell’imprenditoria, aprendo una pizzeria d’asporto a Monza. È la storia fatta di sogni e passioni del correzzanese Enrico Schiavo, 31enne. “Chepopodipizza” ha alzato le serrande ufficialmente il 4 luglio.

Pizzeria: da settembre Schiavo lascerà il posto di stradino

«Per il momento lavoro di giorno a Renate come stradino e la sera in pizzeria, ma a partire da settembre mi dedicherò a tempo pieno alla mia attività aprendo anche a pranzo», ha riferito Schiavo, che fin da quando era piccolissimo era affascinato dal movimento veloce delle mani dei pizzaioli che impastavano dietro il bancone. Poi il diploma alberghiero e i primi anni di esperienza come cuoco maturati lavorando ai fornelli della Walt Disney e di un club privato londinese. «Il mio cavallo di battaglia è la pizza “Magnagatti” con chiodini, asiago e soppressa dop di Vicenza, la mia terra di origine. Ma anche la “Bauscia”, dedicata alla Lombardia, la mia terra di adozione, con crema di zafferano, gorgonzola e salsiccia. Venite a provarle, vi aspetto!», ha concluso.