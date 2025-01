Una mattinata in Regione per gli studenti di quinta della scuola primaria del comprensivo Rodari di Macherio. I 41 ragazzi, accompagnati da sei insegnanti, dal sindaco Franco Redaelli e dalla consigliera comunale Valeria Cassanmagnago, sono stati ospiti giovedì a Palazzo Pirelli per una visita didattica accolti dai funzionari, dal presidente del Consiglio regionale Federico Romani e dalle consigliere Alessia Villa e Martina Sassoli, tutti originari di Monza e Brianza.

Regione: la Rodari di Macherio a Palazzo Pirelli, domande e risposte con le consigliere Villa e Sassoli

Dopo essere stati accompagnati in aula consiliare, gli studenti hanno ascoltato come si svolge l’attività dell’assemblea legislativa, la storia del Grattacielo Pirelli, simbolo di Milano e opera di Gio Ponti. Infine hanno “giocato” con domande e risposte insieme Villa e Sassoli, apprendendo come funziona il sistema elettorale regionale e come si svolgono le sedute di Consiglio regionale.

La visita si è conclusa al 26° piano di Palazzo Pirelli, il Piano della Memoria, da cui è stato possibile, nonostante la foschia, ammirare il panorama.

Scuola Rodari Macherio a Palazzo Regione

Regione: la Rodari di Macherio a Palazzo Pirelli, il presidente del consiglio Romani

«Tengo molto a questi appuntamenti dedicati ai più piccoli – ha detto il presidente Romani – perché sono occasione per coinvolgerli nella vita istituzionale del Paese. In un momento storico in cui la politica è percepita come distante dai cittadini – ha continuato – è fondamentale stimolare l’interesse e la curiosità dei più giovani. È così che possiamo porre le basi per crescere i nuovi protagonisti dello sviluppo delle nostre comunità. Le visite delle scuole lombarde in Consiglio regionale sono un investimento sul futuro».