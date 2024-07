Regicidio a Monza: le guardie del Pantheon hanno ricordato Umberto I, il 29 luglio si accende la croce della cappella espiatoria

Si è svolta domenica mattina, con una settimana di anticipo rispetto alla data ufficiale, la commemorazione dedicata a re Umberto I – il “re buono” o “il re mitraglia” a seconda dei punti di vista – freddato da tre colpi di rivoltella dall’anarchico Gaetano Bresci la sera del 29 luglio 1900.

A organizzarla l’Istituto nazionale per la guardia d’onore alle reali tombe del Pantheon, che anche quest’anno ha reso omaggio «al servitore dello stato, caduto durante il servizio, nell’adempimento del suo dovere»: al tributo alla cappella espiatoria ha fatto seguito una messa nella chiesa di San Pietro Martire.

Come da tradizione la grande croce in alabastro – che rende immediatamente riconoscibile il monumento funebre fatto erigere nel luogo in cui il re è stato assassinato – si accenderà la sera del 29 luglio, lunedì. Prevista pere domenica 28 luglio una visita guidata negli spazi della cappella di via Matteo da Campione: a promuoverla, con il contributo del Comune di Monza, l’associazione culturale Guidarte. Appuntamento alle 11 «per rievocare, tra luci e ombre, la figura del sovrano». Costo 8 euro, prenotazioni e dettagli a info@guidarte.net.