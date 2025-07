Raccolta di carta e cartone, Monza e Brianza sotto la media regionale

Sono state oltre 46.500 le tonnellate di carta e cartone raccolte a Monza e in Brianza nel 2024, con un pro-capite di più di 53 kg per abitante, inferiore alla media lombarda (61 kg/ab). In regione si sono oltrepassate le 613.000 tonnellate (+1,2%), un terzo della raccolta complessiva del Nord Italia, una quantità tale, per capire, che riempirebbe quasi due volte lo Stadio di San Siro. Il dato emerge dal 30° Rapporto Annuale sulla raccolta e riciclo di carta e cartone in Italia, pubblicato da Comieco, il Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi Cellulosici. La società ha gestito nel 2024 l’avvio a riciclo di oltre 330.000 tonnellate di materiali cellulosici in Lombardia, il 54% della raccolta differenziata di carta e cartone complessiva. Agli oltre 1.000 comuni convenzionati sono stati riconosciuti corrispettivi economici per un valore complessivo di oltre 33 milioni di euro.

Raccolta di carta e cartone a Monza e in Brianza: 46.500 tonnellate nel 2024

Tra le province lombarde ottimi risultati in particolare per Brescia (+1,4%), Bergamo (+4,7%) e Lecco (+5,3%). Proprio la provincia di Brescia con 76 chili pro capite è quella più virtuosa seguita da quella di Bergamo (74 kg/ab).

A livello nazionale differenziate oltre 3,8 milioni di tonnellate di carta e cartone. In trent’anni aumentata la capacità di raccolta di quasi sette volte, arrivando nel 2024 a una media pro-capite di 65,5 kg e a un tasso di riciclo per gli imballaggi cellulosici pari al 92,5%, ben oltre gli obiettivi fissati dall’Unione Europea per il 2030.

“La Lombardia conferma anche nel 2024 il proprio cammino di progressiva crescita nella raccolta differenziata di carta e cartone. Un trend positivo che deve proseguire e rafforzarsi visti gli spazi di miglioramento ancora disponibili” – dichiara Carlo Montalbetti, direttore generale di Comieco. “La raccolta pro-capite (61/kg/ab) e il tasso di intercettazione sui rifiuti urbani (12,8%) non sono ancora allineati alle migliori performance nazionali, pur considerando il diverso contributo dei “rifiuti simili” a livello regionale. Questi dati evidenziano la necessità di nuove azioni stimolare ancora di più la differenziata in termini di quantità e qualità della raccolta”.