Questura di Monza, da giugno Salvatore Barilaro a Pisa: in arrivo Filippo Ferri dalla Polfer

Dal prossimo 1 giugno a Monza arriverà un nuovo Questore mentre l’attuale, Salvatore Barilaro, in Brianza da novembre del 2023, andrà a guidare la Questura di Pisa. In via Montevecchia giungerà Filippo Ferri, attualmente dirigente del compartimento della Polizia ferroviaria di Milano.

Monza Questore Salvatore Barilaro

Questura di Monza, cambio al vertice: Salvatore Barilaro a Pisa

Barilaro, originario di Vibo Valentia, funzionario di polizia dal 1990, nel corso della sua lunga carriera ha ricevuto due encomi solenni e due attestati di lode. Nel 2013 era stato responsabile della II Divisione del 1° Reparto della Direzione Investigativa Antimafia. In Brianza, pur nella sua breve esperienza, ha lasciato un segno con una intensa attività sul territorio e brillanti operazioni. “Quello di Monza – aveva detto all’insedimento – è tutt’altro che un incarico da prima sede, trattandosi del mio esordio come Questore, sia per il carico di lavoro che per l’importanza strategica“.