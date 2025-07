Quanta Brianza nelle 50 Top Pizza 2025 d’Italia: in classifica Lipen e Pizzaut (e non per il progetto)

Brianza presente nella classifica delle “50 Top pizza 2025 d’Italia”. Sul palco del teatro Manzoni di Milano, che martedì sera ha ospitato la premiazione, sono saliti Corrado Scaglione per l’Enosteria Lipen di Triuggio e Nico Acampora per Pizzaut di Monza e Cassina de Pecchi. Due risultati importanti per i rappresentanti brianzoli della pizza nel panorama nazionale della specialità.

Le due insegne sono tra le migliori 100 di tutta Italia: l’Enosteria Lipen di Triuggio si è confermata ed è al 54° posto, Pizzaut ha celebrato una 73° posizione invidiabile per il progetto partito concretamente dopo la pandemia, nel 2021.

Triuggio Corrado Scaglione Enosteria Lipen

Quanta Brianza nelle 50 Top Pizza 2025 d’Italia: la grande soddisfazione di Nico Acampora

Il risultato è stato sottolineato proprio da Acampora, perché la classifica ha premiato il prodotto e non il progetto.

«Ringrazio gli organizzatori per averci trattato come gli altri – ha commentato il giorno dopo – Siamo stati invitati al teatro Manzoni per un evento importantissimo del mondo della pizza, in diretta dal Teatro Manzoni di Milano c’era la cerimonia di premiazione per scoprire le 100 Migliori Pizzerie d’Italia per il 2025, selezionate da una giura di esperti che valuta circa 82mila pizzerie Italiane. Viene valutato il prodotto, la qualità degli ingredienti, l’originalità delle pizze. Alla giuria non interessa il Progetto Sociale, non gli interessa se fai lavorare ragazzi Autistici, o i detenuti o se ti chiami Briatore. Loro valutano la qualità della tua pizza, punto e basta. La giuria è fatta da tecnici, non si basa sulle recensioni dei clienti: vengono nel tuo ristorante e tu nemmeno lo sai… valutano soltanto la qualità della Pizza, non esistono altri parametri, non esistono premi per l’inclusione, per la Bontà Sociale…valutano soltanto la tua pizza (…) Quello che non potevamo aspettarci era invece che PizzAut fosse in classifica… Non è nelle prime 3 Pizzerie, e nemmeno nelle prime 10..e nemmeno nelle prime 50… PizzAut è arrivata 73esimaaaaa. Avete Capito bene 73esima…73esima su 82.000 Pizzerie. Non per l’autismo… ma per la pizza. Nessuno dal palco infatti ha fatto cenno alle caratteristiche del personale di PizzAut, nessuno mi ha fatto una domanda sulla disabilità, nessuno mi ha chiesto del progetto sociale, non ho parlato di autismo. Matteone ed io abbiamo ritirato soltanto la targa per essere la 73esima pizzeria più Buona su 82.000 Pizzerie italiane».

Monza Pizzaut premiazione 50 Top Pizza Italia – foto da Pizzaut

«Per me la nostra Pizzeria rimane la più Buona di tutte, anzi la più Buona della Galassi Conosciuta – ha concluso – Aldilà del mio giudizio personale, sono un pò di parte, questo 73esimi posto è un risultato eccezionale perchè premia la qualità e non il progetto. Ma consentitemi di dire che da PizzAut la qualità è fatta dai miei ragazzi. Per questo faccio un invito/provocazione: che le 82mila pizzerie italiane assumano una persona autistica nella loro Brigata…cambieremmo il mondo insieme ed insieme faremmo la Pizza più Buona della Galassia Conosciuta, tutti».

Quanta Brianza nelle 50 Top Pizza 2025 d’Italia: i vincitori

La classifica è stata vinta da I Masanielli di Francesco Martucci a Caserta, davanti al Confine di Milano e Diego Vitagliano Pizzeria di Napoli che si sono piazzati secondi a parimerito. Terza Seu Pizza Illuminati di Roma.

Quanta Brianza nelle 50 Top Pizza 2025 d’Italia: le altre segnalazioni

La Brianza è presente anche nella classifica della 50 Top Pizza in Viaggio in Italia 2025 – vinta da Frumentario di Roma davanti al concittadino Pizzarium di Bonci – e c’è con il caratese Davide Longoni al 16° posto con i suoi ormai affermati punti vendita a Milano.

Nelle segnalazioni delle Pizzerie Eccellenti compaiono Bolle ed Era Pizza, entrambe di Monza, e la Pizzeria P di Lissone.