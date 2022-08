Pubblicato un avviso per la selezione del nuovo comandante della polizia locale di Seregno

Il Comune di Seregno ha pubblicato martedì 2 agosto un avviso di selezione, per la copertura di un posto da ufficiale direttivo, con profilo idoneo a ricevere l’incarico di comandante del corpo della polizia locale. La finalità è quella di arrivare ad individuare il successore di Maurizio Zorzetto, il comandante in carica, che in autunno si trasferirà a Pordenone, dopo aver vinto un concorso per guidare il corpo intercomunale di Pordenone e Cordenons.

Polizia locale: come avverrà la selezione



La selezione avviata prevede la copertura a tempo determinato e pieno, per un totale di trentasei ore settimanali, mediante un contratto ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del decreto legislativo numero 267/2000, di una posizione di alta specializzazione per ufficiale direttivo, con profilo idoneo a ricevere l’incarico di comandante con posizione organizzativa. Lo spazio temporale per la presentazione delle domande, dopo la pubblicazione dell’avviso, chiuderà mercoledì 31 agosto. La citata selezione avverrà quindi nella prima decade di settembre, ad opera di una commissione composta dal segretario comunale Alfredo Ricciardi e da due esperti in materia, che definiranno una rosa di tre candidati da sottoporre al sindaco Alberto Rossi, cui spetterà l’onere della scelta definitiva. Il contratto che l’ente comunale sottoscriverà con la figura individuata terminerà alla scadenza del mandato amministrativo in svolgimento, prevista il 30 giugno 2023, fatte salve le opzioni di proroga previste dalla legge. Gli interessati ad ottenere ulteriori informazioni possono telefonare allo 0362/ 263.256 o scrivere una mail all’indirizzo info.personale@seregno.info.