Protezione civile, volontari dalla Brianza a Roma per il Giubileo dei Giovani

Ci sono le casacche del Gruppo Rio Vallone, di Briosco, Concorezzo, Roncello, Seveso e Monza e Brianza tra 101 i volontari della Protezione Civile lombarda in partenza per Roma per le attività di supporto durante il Giubileo dei Giovani 2025 in programma a Tor Vergata fino al 4 agosto.

Protezione civile, in tutto 101 volontari da 58 organizzazione della Lombardia

Provenienti da 58 organizzazioni diverse in 11 province della Lombardia, i volontari, con il supporto dall’assessorato regionale alla Sicurezza e Protezione civile, si occuperanno di garantire assistenza alla popolazione e di assicurare le telecomunicazioni del personale della Colonna Mobile regionale.

«Il Giubileo dei Giovani – ha dichiarato l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa – rappresenta un evento straordinario per partecipazione e valore simbolico, con un picco previsto di oltre 500.000 persone nelle giornate del 2 e 3 agosto, in occasione della veglia e della Santa Messa con il Santo Padre. In questo contesto, il contributo dei volontari dalla nostra Regione è fondamentale. Ancora una volta, la Lombardia dimostra di saper mettere in campo spirito di servizio e una straordinaria capacità organizzativa».

Protezione civile, volontari dalla Lombardia con 30 mezzi circa

I volontari saranno affiancati da 6 funzionari di Regione e Province della Lombardia e saranno dotati di circa 30 mezzi, di cui 23 messi a disposizione per l’impiego operativo e 4 per garantire le telecomunicazioni del personale della Colonna Mobile regionale presente sul campo.