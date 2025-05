Era il 1300 quando papa Bonifacio VIII indiceva il primo giubileo della cristianità. E in quest’anno giubilare, è possibile rivivere l’atmosfera di fede e spiritualità di allora che coinvolse anche la città di Monza con il ritrovamento delle reliquie di San Giovanni Battista e di alcune ampolle contenenti oli santi provenienti dalla Palestina. L’occasione sarà sabato 7 giugno grazie alla Rievocazione Storica Monzese, giunta alla quarantaquattresima edizione. Il titolo della manifestazione ideata da Ghi Meregalli è “Monza A.D. 1300. Il primo Giubileo e la nascita del meraviglioso Duomo”.

Monza: il 7 giugno la Rievocazione Storica riporta al giubileo di papa Bonifacio VIII, il programma della giornata

Ricco il programma della giornata che si aprirà alle 16 in piazza Roma. Come sempre, sotto i portici dell’Arengario, si svolgerà un mercato medievale. Tutt’intorno si muoveranno diversi personaggi: i Falconieri di Sua Maestà, i duellanti della Compagnia d’arme Fenice Viscontea, i musicanti Daridel, gli sbandieratori di Primaluna che percorreranno anche alcune vie del centro. Alle 21 partirà da piazza Cambiaghi il corteo con circa seicento figuranti che nei loro bellissimi costumi d’epoca, realizzati dopo uno studio attento e rigoroso degli originali, attraverseranno le strade del centro, accompagnati dai musici, per confluire in piazza Duomo.

Ad aprire il corteo ci sarà l’opera realizzata dalla pittrice Giulia Iacchetti che si è ispirata allo stile gotico cortese per rendere omaggio al primo giubileo. Qui si terrà un suggestivo spettacolo con la partecipazione di diversi artisti che rievocheranno la Monza del tempo. La conclusione sarà affidata alla Compagnia Internazionale dei Folli che anche quest’anno promette emozioni con le loro spettacolari danze e con il volo della colomba teodolindea sul pallone aerostato.

Monza: il 7 giugno la Rievocazione Storica riporta al giubileo di papa Bonifacio VIII, come prenotare il posto in piazza

Per prenotare il proprio posto in piazza (1200 quelli disponibili) sarà necessario accedere alla pagina web www.rievocazionestoricamonza.com. In piazza Roma fin dalle 16 sarà attivo un maxischermo che, in serata, trasmetterà lo spettacolo in diretta. La Rievocazione Storica Monzese è un’opera corale che vede coinvolti, oltre a Ghi Meregalli e al Comitato che la supporta, almeno duecento volontari, gruppi provenienti da diversi comuni della Lombardia, sarti, artisti e scuole.

Gli studenti della terza I del Liceo Artistico Nanni Valentini hanno partecipato a un concorso vinto da Teresa Stivanello per decretare la copertina della pubblicazione ufficiale dell’evento. Gli altri lavori sono esposti alla Leogalleries di via De Gradi. Gli allievi del liceo artistico Gandhi di Besana hanno realizzato il “Sigillo della Fabbrica del Duomo”, l’emblema della Rievocazione di quest’anno. L’evento gode del contributo del Comune di Monza e della Regione Lombardia e del patrocinio della Camera dei Deputati.