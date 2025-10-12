Protezione civile, confronto su emergenze su stoccaggio rifiuti e persone scomparse

Rappresentanti della Prefettura, della Provincia MB, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e del Dipartimento territoriale di Arpa riuniti a Monza in occasione dell Settimana nazionale della Protezione civile, fino al 13 ottobre, per un convegno sulla “Collaborazione interistituzionale: una chiave per affrontare le emergenze” con particolare attenzione alla pianificazione di emergenza per i siti di stoccaggio rifiuti e della ricerca di persone scomparse. Un incontro organizzato dalla Prefettura e dalla Provincia di Monza e della Brianza.

Protezione civile, come prevenire le emergenze

Sono stati approfonditi “i temi del coordinamento interistituzionale e della valorizzazione delle competenze e delle professionalità di ciascuna componente del sistema provinciale di protezione civile nell’ottica della sinergia e della collaborazione“, spiega una nota.

Il prefetto Enrico Roccatagliata, il presidente della Provincia Luca Santambrogio e la consigliera provinciale Marina Romanò hanno sottolineato l’importanza degli argomenti trattati sotto i profili della salute, dell’incolumità pubblica e della prevenzione; vigili del fuoco e Arpa hanno approfondito le competenze in merito a prevenzione di incidenti nei siti di stoccaggio rifiuti illustrando le metodologie adottate dalla Prefettura per la redazione dei piani di emergenza esterna.

Prefettura Provincia Mb Convegno Protezione civile 10 ottobre 2025

Protezione civile, il tema delle persone scomparse

Il tema della ricerca di persone scomparse ha permesso approfondimenti sul ruolo del volontariato di protezione civile, sulle metodologie di ricerca da parte dei vigili del fuoco e sul coordinamento delle ricerche da parte della Prefettura.

Protezione civile, la settimana ministeriale fino al 13 ottobre

La serie di iniziative promosse dal Ministero dell’Interno su tutto il territorio nazionale dal 4 al 13 ottobre ha avuto come scopo “di sensibilizzare le comunità sui temi della protezione civile, della resilienza e della riduzione dei rischi, con il coinvolgimento attivo delle articolazioni della società civile e delle Amministrazioni pubbliche“, ha concluso la nota.