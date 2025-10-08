Monza Cronaca

Monza, polizia locale in volo con due nuovi droni per interventi o controllo

Gli agenti della polizia locale di Monza e gli operatori della Protezione civile avranno a disposizione due nuovi droni per diversi tipi di intervento.
di
Un drone della polizia locale di Monza in volo sulla villa Reale
Un drone della polizia locale di Monza in volo sulla villa Reale Davide Perego

Gli agenti della polizia locale di Monza e gli operatori della Protezione civile avranno a disposizione due nuovi droni, con dimensioni e caratteristiche tecniche differenti.

Monza, polizia locale in volo con due nuovi droni: localizzazione anche al buio e in condizioni critiche

Il Dji Matrice 4T, che sostituirà un apparecchio guasto, consentirà di effettuare interventi di soccorso anche la notte in quanto è in grado di localizzare persone e veicoli al buio e in condizioni critiche, con visibilità ridotta. Il drone, che pesa 1,2 chili e ha un’autonomia di volo fino a trenta minuti, permetterà di condurre i rilievi di scene complesse, tra cui quelle degli incidenti stradali, tramite le elaborazioni fotogrammetriche che daranno vita a ricostruzioni in 3D. Potrà, inoltre, essere impiegato negli interventi di prevenzione incendi grazie al sistema di monitoraggio termico.

Monza, polizia locale in volo con due nuovi droni: sopralluoghi nei cantieri o manifestazioni

L’altro, il Dji Mini 5 del peso inferiore a 250 grammi e con una autonomia di alcune ore, potrà essere trasportato agevolmente dalle pattuglie e attivato in pochi secondi per il rilievo di incidenti e in occasione di sopralluoghi nei cantieri o durante le manifestazioni. Per l’acquisto dei due apparecchi la polizia locale spenderà 8.598 euro.

Tags