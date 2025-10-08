Monza, polizia locale in volo con due nuovi droni per interventi o controllo

Gli agenti della polizia locale di Monza e gli operatori della Protezione civile avranno a disposizione due nuovi droni, con dimensioni e caratteristiche tecniche differenti.

Monza, polizia locale in volo con due nuovi droni: localizzazione anche al buio e in condizioni critiche

Il Dji Matrice 4T, che sostituirà un apparecchio guasto, consentirà di effettuare interventi di soccorso anche la notte in quanto è in grado di localizzare persone e veicoli al buio e in condizioni critiche, con visibilità ridotta. Il drone, che pesa 1,2 chili e ha un’autonomia di volo fino a trenta minuti, permetterà di condurre i rilievi di scene complesse, tra cui quelle degli incidenti stradali, tramite le elaborazioni fotogrammetriche che daranno vita a ricostruzioni in 3D. Potrà, inoltre, essere impiegato negli interventi di prevenzione incendi grazie al sistema di monitoraggio termico.

Monza, polizia locale in volo con due nuovi droni: sopralluoghi nei cantieri o manifestazioni

L’altro, il Dji Mini 5 del peso inferiore a 250 grammi e con una autonomia di alcune ore, potrà essere trasportato agevolmente dalle pattuglie e attivato in pochi secondi per il rilievo di incidenti e in occasione di sopralluoghi nei cantieri o durante le manifestazioni. Per l’acquisto dei due apparecchi la polizia locale spenderà 8.598 euro.