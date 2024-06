Primo ballo di fine anno (con prevenzione Hpv) per gli studenti delle medie di Nova Milanese

La prevenzione passa anche attraverso il ballo di fine anno. Ha fatto registrare oltre 270 presenze l’iniziativa, prima edizione, organizzata dai due comitati genitori Margherita Hack e Giovanni XXIII rivolta a tutti gli studenti dei due plessi cittadini di scuola secondaria di primo grado.

Ballo di fine anno degli studenti di Nova e prevenzione del virus Hpv

Location prescelta: il cortile di villa Brivio che per una sera si è trasformata in “discoteca” a cielo aperto. Come in tutti i balli che si rispettino, anche in questo caso era d’obbligo il dress-code: qualcosa di fluo. Divertimento ma non solo. “Prima di aprire le danze – ha sottolineato Laura Quattrone, presidente del Margherita Hack – abbiamo previsto l’intervento di una dottoressa dell’ospedale San Gerardo di Monza, Maria Letizia Di Meo la quale ha illustrato a ragazze e ragazzi i rischi del papilloma virus. Parte del ricavato della serata, detratte le spese di organizzazione, sarà devoluto al reparto di ginecologia e chirurgia per la ricerca e prevenzione del virus Hpv“.

Ballo di fine anno degli studenti di Nova, iniziativa dei comitati genitori

Nel team organizzativo con Laura Quattrone anche Francesca Toniolo presidente del Comitato Genitori Giovanni XXIIII, Roberta Vasapuli e Veruska Vargiu. E poi tanti genitori volontari per la sorveglianza e la gestione degli ingressi e della cena. I balli sono proseguiti fino alle 22,30 con l’impegno a riproporre l’evento anche l’anno prossimo.