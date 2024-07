Precipita dal balcone mentre ristruttura casa, lutto a Besana per Sesto Gagliardi

Aveva acquistato da poco un appartamento al primo piano di una vecchia palazzina e, appena possibile, si recava a eseguire personalmente i lavori di ristrutturazione. Così anche domenica 21 luglio, quando si è consumata la tragedia. Besana in Brianza è in lutto per la scomparsa di Sesto Gagliardi, 58 anni, di professione muratore, morto dopo essere caduto dal ballatoio di una casa di ringhiera nel Lecchese.

Precipita dal balcone mentre ristruttura casa, l’incidente a Maresso di Missaglia

L’incidente è avvenuto domenica, poco dopo le 17, a Maresso, una frazione di Missaglia. Gagliardi, arrivato di prima mattina per sistemare gli infissi e il tetto, stava lavorando sul balcone, in cima a una scala. Improvvisamente, ha perso l’equilibrio ed è precipitato da un’altezza di circa quattro metri. Nell’impatto ha battuto violentemente la testa, perdendo subito conoscenza. I vicini di casa, allarmati dal tonfo sordo, hanno subito chiamato i soccorsi. È successo tutto in un attimo, probabilmente il besanese non ha avuto nemmeno il tempo di rendersi conto di quanto stava accadendo, tanto che non è riuscito neanche a mettere le mani avanti istintivamente per cercare di attutire la caduta.

Precipita dal balcone mentre ristruttura casa, sul posto anche l’elisoccorso

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari dell’autoinfermieristica di Areu e i volontari della Croce Bianca di Merate. Date le condizioni critiche di Gagliardi, è stato richiesto anche l’intervento dell’eliambulanza di Milano, che è atterrata nel campo sportivo del vicino oratorio. Con l’aiuto dei vigili del fuoco del distaccamento di Merate, il muratore è stato trasportato d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale Manzoni di Lecco.

Precipita dal balcone mentre ristruttura casa, il ricovero d’urgenza al Manzoni di Lecco

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi e le cure prestate dai medici, Gagliardi non si è mai più ripreso. È spirato poco dopo il ricovero, a causa delle gravi ferite riportate. L’infortunio è stato notificato sia al magistrato di turno sia agli ispettori del servizio di Prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro dell’Ats della Brianza. Dalle prime indagini è emerso che Gagliardi stava lavorando da solo al momento dell’incidente, motivo per cui non è stata avviata alcuna inchiesta.

Precipita dal balcone mentre ristruttura casa, Besana e Missaglia in lutto per Sesto Gagliardi

Sesto Gagliardi era nato e cresciuto a Besana Brianza, dove risiedeva con la sua famiglia. Il 14 maggio aveva compiuto 58 anni. Oltre alla sua casa a Besana, possedeva anche l’appartamento in via Conti Casati, nel centro storico di Maresso, dove è avvenuta la tragedia. Appassionato del suo lavoro, dedicava il tempo libero e i fine settimana alla ristrutturazione della sua casa. La notizia ha profondamente scosso sia la comunità di Besana che quella di Missaglia.