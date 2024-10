Poste Italiane cerca consulenti finanziari a Monza e in Brianza: come inviare il curriculum

Sono circa 70, dal 2018, i consulenti finanziari assunti in provincia di Monza da Poste Italiane fra gli oltre 850 della azienda in Lombardia, con un’età media di 31 anni. Poste annuncia di avere aperto una ulteriore selezione nella provincia di Monza e della Brianza, alla ricerca di candidati “motivati a intraprendere un percorso di formazione e crescita professionale”. La selezione è rivolta a laureati o laureandi (triennale o magistrale), “con ottime capacità di comunicazione e di relazione, interessati al mondo dei mercati finanziari, assicurativi e gli investimenti, predisposti per il lavoro in autonomia e di gruppo e per lavorare su obiettivi commerciali sfidanti”.

Poste Italiane cerca consulenti finanziari per il suo organico in Brianza

Requisiti preferenziali sono il possesso di un titolo di studio in discipline economico – giuridiche e la conoscenza delle normative vigenti in materia di investimenti e distribuzione di prodotti assicurativi. Le candidature potranno essere presentate fino al 27 ottobre collegandosi alla pagina web del sito istituzionale di Poste Italiane, https://www.posteitaliane.it, nella sezione “Carriere”, “Lavora con Noi”, “Posizioni Aperte” e inserire il proprio curriculum vitae.