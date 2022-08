Portafogli caduti a terra e spariti: identificati i “manolesta” di Besana

Due episodi analoghi che hanno coinvolto persone diverse, ma che sono successi nello stesso bar. Le indagini dei carabinieri di Besana in Brianza hanno identificato i responsabili di due furti di portafogli raccolti da terra in un locale del luogo.

I fatti risalgono a qualche mese fa e oggi entrambi gli autori dei furti sono stati individuati.

Portafogli caduti a terra e spariti: due episodi nello stesso bar

Nel primo caso un 70enne residente in zona aveva raccontato, dopo aver pagato alla cassa delle schedine del Lotto, di aver avuto la sensazione che il portafogli gli fosse caduto in terra ma sul pavimento non aveva trovato nulla. Dopo qualche minuto di esitazione, si era reso conto che qualcuno attorno a lui ne aveva approfittato.

Nel secondo caso la vittima, un 67enne originario del lecchese, aveva perso il portafogli alzandosi dal tavolino per andare via.

Portafogli caduti a terra e spariti: responsabili individuati con le telecamere

I carabinieri hanno visionato le immagini dell’impianto di videosorveglianza del locale e hanno risolto i casi: la prima volta la manolesta era un individuo con una maglietta di colore verde, poi identificato in un 66enne del posto, che aveva raccolto il portafoglio caduto accidentalmente mentre il proprietario era in bagno, l’aveva nascosto nella giacca e poi si era allontanato velocemente.

Nel secondo caso un uomo, poi identificato in un 63enne monzese, era stato il più veloce a raccogliere da terra il borsellino e poi in bagno l’aveva svuotato del denaro.