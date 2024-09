Polizie locali alleate per controlli stradali serali: il progetto Smart parte da Monza

Dieci pattuglie della Polizia locale e di quella Provinciale impegnate nel controllo stradale serale, per tre fine settimana, il venerdì e il sabato, per prevenire gli incidenti e contrastare la guida sotto gli effetti di sostanze alcoliche o stupefacenti. Prende il via da venerdì 13 settembre, a Monza, Seregno, Triuggio, Verano Brianza e Usmate Velate la campagna denominata Smart, acronimo di Servizi di monitoraggio aree a rischio del territorio, un progetto promosso ed interamente finanziato da Regione Lombardia.

Progetto Smart, Monza capofila con Seregno, Triuggio, Usmate e Verano

L’unione fa la forza: i cinque Comuni, con Monza capofila, e la provincia di Monza e Brianza hanno deciso di aggregarsi per operare congiuntamente e simultaneamente. La particolarità è che le attività verranno svolte in tutti i comuni con equipaggi provenienti da tutti gli enti che hanno deciso di sottoscrivere l’accordo. Per il progetto la Regione ha erogato un finanziamento di 33.000 euro che sarà distribuito a tutti gli enti partecipanti. Si tratta del finanziamento più alto erogato in Lombardia.

Il “briefing iniziale”, avverrà in ogni Comune che ha sottoscritto il patto. Il progetto inizierà ufficialmente alle 20.30 davanti alla sede della Provincia, a Monza, in via Grigna. I controlli di sabato 14 partiranno nel comune di Monza, da largo 4 novembre, sempre dalle 20.30. Per l’Amministrazione comunale monzese sarà presente l’assessore alla sicurezza Ambrogio Moccia.