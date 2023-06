Polizia di Stato: dieci nuovi agenti e assistenti e un ispettore in servizio alla Questura di Monza

L’organico della Questura di Monza e Brianza si rafforza ulteriormente con l’arrivo di dieci nuovi agenti e assistenti della Polizia di Stato accolti nella mattinata di mercoledì 28 giugno dal Questore Marco Odorisio. Nello specifico si tratta di sei agenti appena nominati, che hanno giurato fedeltà alla Repubblica il 16 e il 22 giugno scorso, che si sono formati nelle scuole Allievi Agenti della Polizia di Stato di Pescara, Piacenza e Nettuno. Quanto agli altri quattro agenti e assistenti effettivi provengono dalla Sezione Autostradale di Aosta “con esperienza di pattugliamento”, dalla Questura di Verbania, Squadra Volanti, e dal Compartimento Polfer Lombardia, Posto di Polizia Ferroviaria di Monza.

Monza, i nuovi poliziotti assegnati alla Squadra Volanti e agli uffici passaporti e immigrazione

I nuovi poliziotti, dicono da via Montevecchia: “saranno assegnati alle varie articolazioni della Questura ed

andranno ad incrementare l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Squadra Volanti, deputato al controllo del territorio, e gli uffici di front-office al servizio ed a favore dell’utenza, tra i quali, in particolare, l’Ufficio Passaporti e l’Ufficio Immigrazione“.

Monza: accolto anche un ispettore esperto in cooperazione internazionale

Accolto inoltre da Odorisio anche un ispettore della Polizia di Stato, proveniente dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, con sede presso il Dipartimento di Pubblica Sicurezza di Roma, e aggregato alla Questura di Monza e della Brianza. Il Questore ha sottolineato come “l’importanza

dell’assegnazione di queste preziose risorse, testimonia l’attenzione che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza riserva al territorio ed alle comunità di Monza e della Brianza, nella consapevolezza di

interpretare il nostro ruolo ed il nostro servizio per il bene comune ed a favore dei cittadini, i quali

legittimano il nostro operato ed il nostro agire con la fiducia che riservano e ripongono verso di noi”.