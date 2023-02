Pnrr, “qr code” per i cantieri della Provincia: tutte le novità dei 10 attivi

C’è una novità digitale per i cantieri provinciali a Monza e Brianza dei progetti finanziati attraverso il Pnrr. Nella direzione di una spinta digitale, con l’inizio di febbraio sulla cartellonistica sarà previsto anche un “Qr Code” da scannerizzare per leggere la scheda di progetto sul sito istituzionale, scoprire lo stato di avanzamento dei lavori e le novità in un “cantiere virtuale” con le informazioni.

Pnrr, “qr code” per i cantieri della Provincia: “Per diffusione di informazioni coerenti”

“Questa decisione vuole proseguire nel solco tracciato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che già a febbraio 2022 aveva condiviso con le amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR le sue “Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo”, che sottolineavano proprio l’importanza di garantire adeguata visibilità ai risultati degli investimenti e al finanziamento dell’UE – fa sapere una nota della Provincia – Fondamentale dunque assicurare la diffusione di informazioni coerenti, efficaci, continue e mirate ai diversi stakeholder presenti sul territorio”.

Pnrr, “qr code” per i cantieri della Provincia: aggiornamenti dei 10 interventi attivi

L’amministrazione provinciale di Monza e della Brianza ha attualmente attivi 10 interventi nell’ambito dei fondi Pnrr e ha fornito degli aggiornamenti.

Per quanto riguarda i lavori di costruzione del nuovo edificio scolastico (1° lotto funzionale – palestra e centrale termica) per l’Ipsscts “Milani” di Meda, per un investimento complessivo di 8.020.000 euro “segnaliamo che la gara è stata bandita nel mese di dicembre, e risulta in corso l’aggiudicazione dell’appalto. La progettazione esecutiva avrà avvio nel prossimo mese di marzo con termine previsto per il successivo di aprile”.

Ad Agrate Brianza nel mese di gennaio aggiudicato l’appalto integrato per l’ampliamento e il sopralzo della ex-scuola elementare comunale “Ferrario” per un investimento complessivo di 10.715.000 euro. “La progettazione avrà inizio nel corrente mese di febbraio e terminerà nel mese di marzo, e l’avvio dei lavori è previsto entro l’estate del 2023”.

I lavori di rifacimento delle coperture e dei ripristini dei cornicioni di gronda dell’Iis “Majorana” di Desio e di Cesano Maderno (per un investimento complessivo di 1.500.000, euro) “sono stati aggiudicati, e l’avvio dei lavori è previsto per il termine dell’attività didattica nel corso di giugno 2023”.

Per quanto riguarda la realizzazione delle nuove aule e laboratori per l’Iis “Mosè Bianchi” di Monza (investimento complessivo di circa € 440.000), “l’aggiudicazione dei lavori è stata completata e si prevede l’avvio dei lavori durante il mese di aprile 2023”.

Anche l’aggiudicazione dei lavori di realizzazione nuova tensostruttura ad uso palestra per l’Iis “Itcspacle Morante” a Limbiate (per un investimento complessivo di € 975.000), “è stata completata, e si prevede l’avvio dei lavori per il termine dell’attività didattica nel corso di giugno 2023”.

“È stata invece bandita nel mese di dicembre la procedura di gara per il miglioramento sismico e adeguamento alla normativa della prevenzione incendi dell’Istituto Scolastico “Marie Curie” a Meda per un investimento complessivo di € 1.671.763,55, l’aggiudicazione dell’appalto risulta in corso”.

Aggiudicati i lavori di manutenzione straordinaria “finalizzati al rifacimento delle coperture palestre e di alcuni cupoloni d’ingresso” per un investimento complessivo di € 3.405.918,38 per gli istituti IIS. “M. K. Gandhi” via Ugo Foscolo 1 a Besana Brianza; IIS. “I. Versari” via Calabria 24 a Cesano Maderno; ITCG. “A. Mapelli” via Parmenide 18 a Monza; ITI “E. Fermi” via Agnesi 24 a Desio; LS “M. Curie” via Cialdini 181 a Meda. L’avvio dei lavori è prevedibile al termine dell’attività didattica nel giugno 2023.

Per quanto riguarda i lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento antincendio di alcuni edifici scolastici provinciali lotto 1 per un investimento complessivo di € 4.425.331,84 la procedura di gara è stata bandita nel mese di dicembre e “risulta in corso l’aggiudicazione dell’appalto”. Riguarda gli istituti: LS B. Zucchi a Monza; LS Majorana a Desio; IPSIA Meroni a Lissone; IPIA Olivetti a Monza; IIS Modigliani a Giussano; IPSCT Milani a Meda; IIIS Ghandi succursale a Besana Brianza; LS Parini a Seregno; IIS. E. Ferrari a Monza.

Passando alla procedura di gara per i lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento antincendio di alcuni edifici scolastici provinciali (lotto 2) per un investimento complessivo di € 2.416.607,40 “segnaliamo che la procedura di gara è stata bandita nel mese di dicembre e che risulta in corso l’aggiudicazione dell’appalto”. Riguarda gli istituti: ITCG Mapelli a Monza; IIS Versari a Cesano Maderno; LS Frisi – Sede principale a Monza; LS Frisi – Succursale a Monza.

Per quanto riguarda il nuovo contributo di € 8.831.193,62 “da destinarsi a un intervento di miglioramento sismico dell’IIS “Europa Unita” di Lissone, entro il prossimo mese di marzo verrà affidata la progettazione esecutiva dei lavori, il cui termine è previsto per il mese di giugno 2023”.