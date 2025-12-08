Aperti per lutto. PizzAut riapre lunedì 8 dicembre dopo la domenica di dolore e incredulità per la scomparsa di Enrico Celeghin, papà del capo pizzaiolo Matteo e collaboratore molto stretto di Nico Acampora nella gestione delle pizzerie. Una decisione presa per tutelare i ragazzi e comunicata con un messaggio ancora una volta commovente.

Lutto per Celeghin, PizzAut riapre lunedì 8 dicembre: il messaggio di PizzAut

«Una notte in bianco e la decisione di riaprire oggi – fa sapere Pizzaut lunedì mattina – Diversi genitori mi hanno chiesto di farlo, perche i ragazzi a casa si sentono smarriti, piangono, o stanno in silenzio o parlano solo di Enrico, alcuni hanno paura e tutti vogliono venire a lavorare, vogliono stare insieme a PizzAut. Vuole venire a lavorare da PizzAut anche chi non è di turno, anche chi dovrebbe essere a casa di riposo il lunedì».

E poi: «Amico mio, non so se sto prendendo la decisione giusta, di solito mi confrontavo con te…e anche questa volta sto cercando di parlarne con te…ma tu non mi rispondi. Guarda amico mio, sono sicuro che i ragazzi ti cercheranno dappertutto e probabilmente loro riusciranno a trovarti».

Lutto per Celeghin, PizzAut riapre lunedì 8 dicembre: il cordoglio del Comune di Monza

«In tanti abbiamo incontrato più volte lo sguardo limpido e diretto di Celeghin: ricordiamo la sua schiettezza e la sua voglia di fare operosa e genuina. A suo figlio Matteo e alla moglie, a tutta la comunità di PizzAut e a Nico Acampora la città di Monza si stringe con affetto, augurando di ereditare gli insegnamenti buoni di Enrico per proseguire, anche nel suo nome, l’avventura straordinaria che ha contribuito a creare». Il sindaco di Monza Paolo Pilotto e l’assessore al Welfare e Salute Egidio Riva hanno salutato così una delle figure di riferimento di PizzAut, “al fianco di Nico Acampora fin dagli albori dell’esperienza di inclusione lavorativa riconosciuta ben oltre i confini del nostro territorio“.

“Celeghin ha dedicato la sua vita dopo la pensione alla gestione dei ristoranti, seguendo da vicino, con il grembiule addosso, i percorsi formativi dei ragazzi con autismo impegnati nell’apprendere un mestiere, ritenendo il “dopo di noi” una priorità assoluta“.