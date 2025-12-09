PizzAut: giovedì a Limbiate i funerali di Enrico Celeghin

Sono fissati per giovedì 11 dicembre, a Limbiate, i funerali di Enrico Celeghin, storico volontario di PizzAut che è mancato il 7 dicembre all’improvviso. La cerimonia è in programma nella chiesa di San Giorgio a Limbiate alle 15, in piazza Monsignor Redaelli. Mentre si moltiplicano le parole di ricordo nei suoi confronti, PizzAut nelle ultime ore ha raccontato che il figlio ha voluto tornare subito al lavoro.

PizzAut: l’addio a Enrico Celeghin e il figlio che torna dai colleghi

“Ieri sera a mezzanotte mi chiama Luisa – ha scritto Nico Acampora – Nico Matteo vuole venire a lavoro, ne abbiamo parlato tanto e vuole proprio tornare a lavorare. Ancora non ci sono stati i funerali del suo papà, ma Matteone vuole già tornare a lavoro. I nostri figli Aut sono cosi, sono legati alle loro routine in maniera incredibile ed in più Matteone è il degno figlio di Enrico e quindi aggiunge: non posso lasciare i miei colleghi da soli che oggi c’è anche il risotto con l’ossobuco“. E poi ha aggiunto riferendosi all’immagine di Enrico Celeghin con il figlio Matteo che accompagna il post. “Enrico te la ricordi questa foto? stavate preparando insieme la crema di zafferano. Oggi Matteo non la farà da solo questa crema, ma la farà in autonomia…come gli hai insegnato tu”.