Più di centotrenta persone al pranzo di Ferragosto per gli Over 65 a Seregno

Più di centotrenta persone hanno partecipato martedì 15 agosto a Seregno al pranzo di Ferragosto per gli Over 65 residenti sul territorio locale, che l’amministrazione comunale ha promosso, nel solco di una tradizione avviata ormai più di 30 anni fa dal circolo culturale Seregn de la memoria. Il momento aggregativo, proposto con la collaborazione di SocioSfera Onlus e del centro diurno Nobili, è stato ospitato dalla scuola primaria Moro di viale Tiziano. «Grazie a chi ha collaborato per la riuscita della giornata -ha commentato l’assessore alle politiche sociali Laura Capelli, che ha portato il suo saluto insieme al vicesindaco William Viganò ed al prevosto monsignor Bruno Molinari– ed a tutti gli intervenuti, per la condivisione di una bella festa».

Seregno: un momento di festa anche alla Casa della Carità

La visita alla Casa della Carità

Capelli e Viganò hanno fatto tappa anche alla Casa della Carità di via Alfieri, che ha curato il pranzo offerto agli utenti della mensa della solidarietà ed alle persone ancora in attesa di tornare nelle loro abitazioni di via don Gnocchi e viale Edison, gravemente danneggiate in occasione della tromba d’aria di lunedì 24 luglio.