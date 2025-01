Piscina di Limbiate, utile di mezzo milione ma “assetata”: “Serve una vasca esterna in più”

“Nell’area esterna serve un’extra vasca, dal 2005 non vediamo investimenti”. L’oggetto di cui parla il consigliere comunale di Limbiate Solidale, Daniele Lodola, è la piscina dell’impianto sportivo. Finita al centro di un’analisi sostanziale fornita nell’ambito della valutazione annuale dei servizi offerti alla collettività, nel corso del Consiglio comunale di fine dicembre durante il quale sono stati posti in evidenza alcuni numeri relativi all’impianto natatorio e alle sottolineate carenze. Emerso un aumento del costo del biglietto e degli utenti e un utile di oltre 500mila euro nel 2023 con un fatturato di oltre 3 milioni di euro. Il gestore dell’impianto – si è evidenziato- beneficia di uno sconto sul canone annuo che varrà anche nel 2025.

Piscina di Limbiate, il consigliere Lodola: “Servono investimenti”

Il tema degli investimenti all’impianto natatorio, è stato portato all’attenzione dal consigliere comunale di Limbiate Solidale Daniele Lodola che ha sottolineato come sia arrivato il momento di fare investimenti “visto e considerato che dal 2005, primo anno di gestione, poco o nulla è stato fatto sotto questa voce”. In particolare, Lodola ha evidenziato come manchi all’esterno un’ulteriore vasca per la gestione estiva dell’impianto. “Quello che manca nella piscina è proprio l’acqua” ha aggiunto con una battuta il consigliere comunale “alla discussione politica sarebbe utile aggiungere ai numeri snocciolati dal dirigente preposto anche una ricognizione degli investimenti sostenuti”.

Piscina di Limbiate, appunto sui campi da beach volley “rinsecchiti”

Anche sui campi da beach volley, qualificati da Lodola “sempre rinsecchiti” sarebbero utili a suo giudizio alcuni interventi. Il tema del centro sportivo di Limbiate rimane fortemente di attualità anche nel 2025 considerate le ripercussioni dal punto di vista finanziario. La sede ha visto ridurre l’utile nel 2023 a 8700 euro, mentre il piano finanziario prevedeva un utile di oltre 20mila euro. Il consigliere comunale di Limbiate Solidale ha quindi fornito la sua opinione. “Investimenti? La lista sarebbe lunga, ma conosciamo la difficoltà di gestione” ha detto tornando sulla piscina “se voi andate d’estate fate fatica a trovare nel prato l’acqua. È una battuta per dire che una extravasca all’esterno sarebbe consigliabile. Sembra paradossale ma è così. La parte sportiva a livello di servizio è bellissima e altri Comuni ci invidiano, quando si parla d’inverno o di primavera, ma in estate… L’elemento del tempo è fondamentale per chiedere ai gestori che è anche ora di fare investimenti. La struttura è la stessa da vent’anni”.