Piattaforme ecologiche chiuse a Lissone e Albiate per “cassoni pieni”

Disagi alle piattaforme ecologiche: l’eccezionale incremento di materiale conferito, derivante per lo più dagli straordinari eventi atmosferici che hanno interessato il territorio nei giorni scorsi, sta creando disservizi all’utenza.

Piattaforme ecologiche chiuse: “Attivate le operazioni per il ritorno alla normalità”

A Lissone, in particolare, monta la rabbia dei cittadini che, senza preavviso, si sono recati alla discarica di via delle Industrie ma l’hanno trovata chiusa. “Chiuso per cassoni pieni“, questo l’avviso esposto all’ingresso della discarica dove l’eccezionale portata dei rifiuti post maltempo ha generato un surplus che evidentemente è da smaltire in tempi non brevi.

“Tutte le operazioni necessarie affinché la situazione torni presto alla normalità sono state attivate“, fa sapere in una nota il Comune di Lissone a fronte dei disagi segnalati dai cittadini. Gelsia Ambiente informa a sua volta della possibilità dei disservizi alla piattaforma ecologica di Lissone, dove nelle ultime settimane si è conferito un eccezionale carico di materiali. Una situazione complessa che però, fanno sapere, dovrebbe essere in via di risoluzione (salvo nuovi imprevisti meteorologici, per altro annunciati venerdì 4 luglio).

Piattaforme ecologiche chiuse: ad Albiate risoluzione per il fine settimana

Non sono solo le grandi città a registrare queste situazioni; uno scenario analogo a quello di Lissone accade ad Albiate. Anche qui, i cittadini hanno trovato – senza preavviso – la discarica chiusa per cassoni pieni. Dal Comune fanno sapere che nel prossimo fine settimana gli accessi alla piattaforma ecologica di via San Carlo dovrebbero tornare pressochè regolari.