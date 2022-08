Pedemontana: un vertice d’urgenza in Regione per la tratta D Breve

Una riunione d’urgenza sulla tratta D breve di Pedemontana è convocata in Regione Lombardia mercoledì pomeriggio 3 agosto alle 15. Un summit tanto anelato dai sindaci del territorio arrivato dopo lo sfogo di qualche giorno fa del primo cittadino di Agrate Simone Sironi sul tracciato che interesserà gran parte della Brianza Est.

Pedemontana e il tavolo di confronto

Al tavolo sono convocati l’assessore ai Trasporti e Infrastrutture del Pirellone Claudia Terzi, la Provincia di Monza rappresentata dal vice presidente Riccardo Borgonovo, i tecnici di Apl e altri dipendenti degli enti coinvolti nella progettazione di questa imponente infrastruttura oltre chiaramente a Sironi a nome di tutto il territorio brianzolo. L’argomento è più che caldo in questa fase non solo per il clima atmosferico che non aiuta, ma proprio perché molte amministrazioni comunali ormai da mesi hanno dichiarato la loro contrarietà, oltre ad assemblee pubbliche organizzate da ambientalisti.