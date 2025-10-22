Pedemontana, le critiche della Rondine al sopralluogo a Biassono: «Questione di foto opportunity»

Al sopralluogo dell’assessore Terzi e del viceministro Rixi al cantiere di Pedemontana a Biassono, dove si sta scavando per realizzare una galleria di 630 metri (che comporterà anche il sollevamento della ferrovia), ha risposto La Rondine, il progetto civico di Concorezzo da sempre contrario all’autostrada in Brianza.

Pedemontana, le critiche della Rondine: «Politica al servizio di pochi»

«Saremo forse troppo sensibili, ma troviamo piuttosto penoso assistere ogni giorno a certe foto opportunity – ha commentato La Rondine – Di ieri quella dell’assessore regionale Claudia Maria Terzi e del Viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi al cantiere di Biassono per Pedemontana. Due esponenti della Lega – con incarichi di grande responsabilità e impatto per la vita dei cittadini – che hanno ritenuto di non dare alcun riscontro istituzionale alle istanze di centinaia di amministratori locali, di decine di sindaci e della Provincia di Monza e della Brianza. Eppure li troviamo lì, come se fossero in gita, sorridenti e in posa con alle spalle il cartello dell’impresa che sta portando avanti il cantiere. A noi pare il manifesto di una politica misera, al servizio di pochi e disinteressata al destino delle nostre comunità».