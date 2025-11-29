Brianza Sud Cronaca

Pedemontana in Brianza: in arrivo oltre 80 cantieri per “risolvere le interferenze”

Più di ottanta cantieri in arrivo, collaretali ai lavori dell'autostrada Pedemontana. Li annuncia BrianzAcque da Lentate a Vimercate.
di
Pedemontana sopralluogo galleria Biassono
Pedemontana sopralluogo galleria Biassono

Più di ottanta cantieri in arrivo, collaretali ai lavori dell’autostrada Pedemontana. Li annuncia BrianzAcque nell’ambito dei lavori per la realizzazione delle tratte B2 e C dell’Autostrada Pedemontana Lombarda, da Lentate sul Seveso a Vimercate. I primi coinvolgeranno il Comune di Lentate sul Seveso a partire dal mese di dicembre.

Pedemontana in Brianza: cantieri per le interferenze con le reti idriche e fognarie

Si tratta del programma di “risoluzione delle interferenze” tra le reti idriche e fognarie e il tracciato dell’autostrada. Brianzacque garantisce “la continuità e la piena efficienza del servizio idrico integrato“.

Sono previsti sia interventi di piccole dimensioni sia operazioni più complesse e articolate che nei prossimi anni si svilupperanno secondo il cronoprogramma dell’opera principale. Il via ai cantieri è arrivato dopo la firma della convenzione con Autostrada Pedemontana Lombarda e l’appaltatore Pedelombarda Nuova.

Pedemontana in Brianza: “Interventi pianificati per ridurre al minimo i disagi”

Sebbene durante il periodo dei lavori possano verificarsi alcuni rallentamenti o modifiche temporanee alla viabilità, gli interventi sono pianificati con attenzione per ridurre al minimo i disagi – fa sapere Brianzacque in una nota – I lavori verranno infatti eseguiti con una segnaletica chiara ed eventuali percorsi alternativi ben indicati e il costante confronto con le Polizie Locali. Inoltre, sarà garantita una comunicazione costante con i cittadini attraverso i canali ufficiali, per fornire aggiornamenti puntuali sull’avanzamento del cantiere e sulle eventuali modifiche alla circolazione“.

Contenuti correlati
L'autore

È la redazione del Cittadino, uno e tutti: garantisce il flusso costante delle notizie. Senza fermarsi.

Tags