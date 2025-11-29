Più di ottanta cantieri in arrivo, collaretali ai lavori dell’autostrada Pedemontana. Li annuncia BrianzAcque nell’ambito dei lavori per la realizzazione delle tratte B2 e C dell’Autostrada Pedemontana Lombarda, da Lentate sul Seveso a Vimercate. I primi coinvolgeranno il Comune di Lentate sul Seveso a partire dal mese di dicembre.

Pedemontana in Brianza: cantieri per le interferenze con le reti idriche e fognarie

Si tratta del programma di “risoluzione delle interferenze” tra le reti idriche e fognarie e il tracciato dell’autostrada. Brianzacque garantisce “la continuità e la piena efficienza del servizio idrico integrato“.

Sono previsti sia interventi di piccole dimensioni sia operazioni più complesse e articolate che nei prossimi anni si svilupperanno secondo il cronoprogramma dell’opera principale. Il via ai cantieri è arrivato dopo la firma della convenzione con Autostrada Pedemontana Lombarda e l’appaltatore Pedelombarda Nuova.

Pedemontana in Brianza: “Interventi pianificati per ridurre al minimo i disagi”

“Sebbene durante il periodo dei lavori possano verificarsi alcuni rallentamenti o modifiche temporanee alla viabilità, gli interventi sono pianificati con attenzione per ridurre al minimo i disagi – fa sapere Brianzacque in una nota – I lavori verranno infatti eseguiti con una segnaletica chiara ed eventuali percorsi alternativi ben indicati e il costante confronto con le Polizie Locali. Inoltre, sarà garantita una comunicazione costante con i cittadini attraverso i canali ufficiali, per fornire aggiornamenti puntuali sull’avanzamento del cantiere e sulle eventuali modifiche alla circolazione“.