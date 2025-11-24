“La ruspa insiste la Brianza resiste“. È lo slogan che accompagna le associazioni ambientaliste che domenica 23 novembre, ad Arcore, hanno lasciato messaggi sulle recinzioni arancioni dei cantieri di Pedemontana in viale Brianza che avanza sul territorio. Le lenzuola bianche saranno protagoniste anche sabato 29 novembre a Lissone.

Pedemontana ad Arcore, i comitati in viale Brianza nell’area di cantiere della villetta abbattuta

“Siamo la vita che avete tolto ai boschi” si leggeva ancora lunedì mattina sulla rete a protezione dell’area in cui la scorsa settimana è stata abbattuta la villetta che si trovava sul tracciato dell’autostrada e che era stata espropriata. Segnale che il cantiere da Lesmo verso via Liguria e i boschi del Roccolo, nel parco dei Colli Briantei, procede verso Usmate Velate e Velasca.

“In viale Brianza, ad Arcore, un’altra porzione di bosco sta per essere abbattuta – fanno sapere i comitati – Siamo qui, abbiamo gli occhi ben aperti, vediamo la Brianza che muore, sappiamo chi la uccide e noi non vogliamo ne possiamo restare indifferenti. Pedemontana e WeBuild, vi vediamo che vandalizzate la nostra terra. Boschi! Boschi! Boschi!“.