Pedemontana a Lesmo: scavi preliminari a fianco della Sp 7

Pedemontana che avanza a Lesmo: sono iniziati anche nel grande terreno a lato della Sp 7, sponda Peregallo, gli scavi preliminari per la realizzazione dell’autostrada. Dopo l’abbattimento della villetta in viale Brianza ad Arcore, si fanno sempre più chiari gli interventi di cantiere sul territorio. Verso viale Brianza, il tracciato correrà (da ovest a est, visto che arriva da Bovisio Masciago e va verso Usmate Velate attraverso i Colli Briantei) a sud della ferrovia: a lato della Sp7 l’imbocco della galleria che proseguirà dal ponte previsto a scavalco sul Lambro, in arrivo da Biassono, e intorno alla rotonda della Yamaha. Qui il cantiere sarà a pochi metri dalle case di via Ungaretti.

Pedemontana Lesmo scavi lungo provinciale via Marconi vicinanza case